Сервисный центр по ремонту С-400 может появиться в Китае

Москва, 7 ноября. Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев сообщил, что в Китае в перспективе может появиться сервисный центр по ремонту систем ПВО С-400 «Триумф».

По его словам, создание центра послепродажного обслуживания систем противовоздушной обороны большой дальности было бы логично и экономически целесообразно с учетом того, что Китай продолжает эксплуатацию систем ПВО С-300 и с учетом поставляемых новейших систем С-400.

Соответствующее заявление было сделано во время авиасалона Airshow China-2018, передает РИА Новости.

В 2015 году был заключен контракт на поставку С-400. До 2020 года поставки должны завершиться.

Напомним, ранее Россия и Индия заключили контракт на поставку комплексов С-400, платежи будут осуществляться в рублях.