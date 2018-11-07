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Трамп поздравил демократов с победой на выборах в Палату представителей США

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Трамп поздравил демократов с победой на выборах в Палату представителей США

Вашингтон, 7 ноября. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поздравил демократов с победой на промежуточных выборах в Палату представителей Конгресса США.

Как сообщил в социальной сети Twitter помощник лидера Демократической партии в нижней палате Нэнси Пелоси Дрю Хэммилл, Трамп позвонил политику и поздравил с победой в голосовании. Отмечается, что президент набрал номер телефона Пелоси в 23.45. Американский президент поздравил политика с завоеванием большинства в Палате представителей. Также Трамп выразил признательность Пелоси за ее призыв к сотрудничеству двух партий в ее заявлении по поводу победы.

Промежуточные выборы в американский конгресс прошли 6 ноября. В случае победы на них демократов в США может быть запущена процедура импичмента действующего главы государства.

Напомним, перед выборами в конгресс США рейтинг одобрения американского президента Дональда Трампа снизился до 40%.

Трамп поздравил демократов с победой на выборах в Палату представителей США

Автор: Алия Садыкова
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