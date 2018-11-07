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Россия и Бангладеш обсуждают контракт на поставку ударных вертолетов Ми-35М

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Россия и Бангладеш обсуждают контракт на поставку ударных вертолетов Ми-35М

Джакарта, 7 ноября. Россия обсуждает с Бангладеш поставку в эту страну ударных вертолетов Ми-35М. Об этом рассказал руководитель официальной российской делегации на выставке «INDO DEFENCE-2018», заместитель главы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Михаил Петухов.

По его словам, тема поставки вертолетов Ми-35М в Бангладеш прорабатывается. Он уточнил, что сроки подписания контракта станут известны позже.

Как пишет РИА Новости, Ми-35М – это единственный в мире универсальный боевой вертолет. Воздушное судно способно, кроме эффективного решения огневых задач, осуществлять перевозку людей и грузов.

Ранее сообщалось, что боевой вертолет Ми-35М могут вооружить ракетой «воздух — воздух» «Игла-С». В качестве допоборудования на боевой машине может устанавливаться радиодальномер для замера дальности между вертолетом и наземными радиомаяками, а также аппаратура VOR/ILS. Кроме того, предусмотрена доработка Ми-35М под применение бортового комплекса обороны «Президент-С» с лазерной станцией подавления тепловых головок самонаведения ракет ПЗРК, а также  управляемых ракет «Игла-С» класса «воздух-воздух». 

Россия и Бангладеш обсуждают контракт на поставку ударных вертолетов Ми-35М

Автор: Алия Садыкова
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