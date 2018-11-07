Словаки гонят его на Украину: эксперт объяснил, как Киев решил проблему газа

Москва, 7 ноября. Киевские власти закупают газ у европейских партнеров, на сегодняшний день договор на поставку заключен со Словакией. В будущем Украина может покупать российское голубое топливо из газопровода «Северный поток» через Германию. Об этом заявил в интервью «Вести ФМ» руководитель Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

По его мнению, немецкая сторона может играть роль транзитера газа в остальные страны Евросоюза, поскольку к этому привело строительство веток «Северного потока». Симонов считает, что Германия выступает в качестве альтернативы для Украины.

Эксперт напомнил, что «Северный поток» продлили газопроводами: OPAL, который идет на восток, NEL — в Голландию.

Помимо этого, на территории Германии именно под «Северный поток — 2» стартует возведение газопровода EUGAL. Проект реализует дочернее предприятие Wintershall — фирма «Газкад», указал специалист.

Для Германии проект «Северный поток — 2» важен, чтобы нарастить прямые поставки российского газа. Проект EUGAL играет важную роль для транзита газа в Восточную Европу: австрийский Баумгартен, Италию, к рубежам Австрии и Италии.

Симонов полагает, что Киев сможет получать газ по «Северному потоку» уже сейчас, как и по «Северному потоку — 2». Впрочем, на данный момент украинская сторона продолжает получать российский газ реверсом через Словакию. Последняя приобретает топливо на бирже в Петербурге по завышенной стоимости.

Согласно статистическим данным, 50% объема закупают именно словацкие предприятия по завышенной стоимости.

«Словаки физически столько газа не потребляют, поэтому гонят его на Украину. Вполне вероятно, что на Украине обеспечено также его хранение», — объяснил Симонов, как Киев решил проблему газа.

Напомним, Украина и Соединенные Штаты выступают против строительства «Северного потока — 2», поскольку украинская сторона потеряет огромные деньги от транзита, а американская хочет продавать свой сжиженный газ в страны ЕС.