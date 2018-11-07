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Прибытие десятков рейсов в аэропорт «Хитроу» в Лондоне откладывается из-за технического сбоя

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Прибытие десятков рейсов в аэропорт «Хитроу» в Лондоне откладывается из-за технического сбоя

Лондон, 7 ноября. Прибытие десятков рейсов в лондонский аэропорт «Хитроу» задерживается из-за технической проблемы с системой освещения взлетно-посадочных полос.

Как пишет газета The Sun, в воздушной гавани произошел технический сбой. Из-за этого в «Хитроу» не могут вылететь самолеты из нескольких аэропортов Соединенных Штатов Америки и Канады. Как говорится в сообщении аэропорта в социальной сети Twitter, специалисты изучают неполадки и пытаются разрешить ситуацию с задержкой рейсов. В частности, проблема касается системы освещения взлетно-посадочных полос.

Также СМИ пишут, что британская авиакомпания British Airways перенаправляет рейсы, которые должны в ближайшее время прибыть в «Хитроу».

Ранее сообщалось, что в «Хитроу» перехватили груз с деталями для иранских крылатых ракет. Небольшие резиновые изделия обнаружили сотрудники британской пограничной службы во время обычного осмотра груза. Детали могут использовать для производства уплотнений в боеголовках крылатых ракет. Отправитель обозначил их как оборудование для иранской нефтяной промышленности.

Прибытие десятков рейсов в аэропорт «Хитроу» в Лондоне откладывается из-за технического сбоя

Автор: Алия Садыкова
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