ЕС призвал Сербию бороться с «зависимостью» от российского газа

Брюссель, 7 ноября. Евросоюз призвал Сербию бороться с якобы имеющей место «зависимостью» от российского газа и разработать соответствующую энергетическую политику, говорится в докладе комитета по иностранным делам Европарламента.

«Европарламент призывает Сербию разработать энергетическую политику, направленную на снижение зависимости от поставок российского газа», — говорится в документе.

В ЕС посоветовали Белграду переориентироваться на другие возобновляемые виды источников электроэнергии. Европейские политики добавили, что обеспокоены военным сотрудничеством Сербии с Россией и Белоруссией, и посоветовали Белграду привести свою внешнюю политику к большему согласованию с внешней политикой ЕС.

Как считают эксперты, заявления ЕС о «зависимости» Сербии от российского газа являются попыткой добиться политической лояльности от республики. При этом Белграду просто выгодно покупать газ у РФ. Как отметил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, Сербия старается уменьшить свои затраты, а также хочет участвовать в «Турецком потоке» как страна-транзитер и получать дополнительную прибыль.

«В этом плане Сербия экономически ориентирована, а Евросоюз требует от неё некой политической лояльности», — подчеркнул Юшков в беседе с RT.

Согласно сербскому законодательству, Белград придерживается военного нейтралитета в оборонной политике. При этом Сербия неоднократно отмечала, что заинтересована в военно-техническом сотрудничестве с РФ. Белград, Москва и Минск с 2015 года проводят совместные учения «Славянское братство». В то же время Сербия является партнером НАТО.

Президент Сербии Александр Вучич неоднократно подчеркивал, что на Белград оказывается большое давление из-за его тесных отношений с Москвой.