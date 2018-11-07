Верховный суд Башкирии рассмотрит жалобу на арест экс-полицейских по делу об изнасиловании

Уфа, 7 ноября. Верховный суд Башкирии 8 ноября рассмотрит апелляцию на арест экс-полицейских, которых следственные органы подозревают в изнасиловании коллеги-дознавателя. Об этом рассказали в Кировском районном суде, где ранее было принято решение о мере пресечения в виде ареста.

Как пишет ТАСС, в суде уточнили, что рассмотрение жалобы пройдет 8 ноября. 2 ноября Кировский районный суд избрал в отношении трех бывший полицейских меру пресечения в виде содержания под стражей. Все они являются подозреваемыми по делу о групповом изнасиловании дознавателя. Мужчины арестованы до 31 декабря. Сторона защиты обжаловала это решение.

Напомним, по версии следствия, в ночь на 30 октября 23-летняя сотрудница ОМВД России по Уфимскому району Башкирии подверглась нападению со стороны коллег – начальников полиции. Было возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование» и «Совершение насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц».