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ЦБ РФ отозвал лицензию у московского Банка инноваций и развития

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ЦБ РФ отозвал лицензию у московского Банка инноваций и развития

Москва, 7 ноября. Центральный банк России в среду отозвал лицензию у московского Банка инноваций и развития. Соответствующий приказ был опубликован на сайте регулятора.

«Банк инноваций и развития на протяжении длительного времени находился в поле зрения Банка России в связи с проведением сомнительных транзитных операций», — говорится в сообщении регулятора.

Банк инноваций и развития является участником системы страхования вкладов. По последним данным, на 1 октября он занимал 286 место в российской банковской системе. В течение последнего года Банк России неоднократно применял меры надзорного воздействия по отношению к кредитной организации, также вводились ограничения на привлечение финансов физических лиц. Банк эти ограничения нарушал.

Ранее сообщалось, что Центробанк отозвал лицензию у московского финансово-кредитного учреждения «Агросоюз».

Автор: Василий Котов
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