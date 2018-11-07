Анкара похвалила США за назначение вознаграждения за помощь в поимке членов РПК

Анкара, 7 ноября. Турция приветствует решение США назначить вознаграждение за помощь в поимке трех высокопоставленных членов Рабочей партии Курдистана. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Турции.

Отмечается, что Анкара приветствует назначение Госдепартаментом США награждения за предоставленную информацию о трех главарях РПК. В Турции выразили надежду, что этот шаг также будет поддержан конкретными действиями в вопросах борьбы с РПК и ее ответвлениями в Ираке и Сирии.

Ранее сообщалось, что турецкие силовики захватили у боевиков РПК американское оружие, доставленное из Сирии.

Турецкие силовики в ходе операции против боевиков Рабочей партии Курдистана захватили два склада с американским оружием, которое ранее Вашингтон передал курдским боевикам из состава «Сирийских демократических сил» (СДС).

США предоставили оружие боевикам СДС в качестве помощи для борьбы с террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) в Сирии. Позднее боевики СДС передали оружие представителям Рабочей партии Курдистана (РПК), которые доставили его в Турцию.

1 Организация запрещена на территории РФ.