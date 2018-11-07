Билл Нельсон лидирует на выборах в сенат США от Флориды | 7 ноября | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Билл Нельсон лидирует на выборах в сенат США от Флориды На выборах в сенат США от Флориды с небольшим отрывом побеждает демократ Билл Нельсон. Такие данные приводятся после подсчета 64% голосов. Сейчас у демократа более 52% голосов. Его противником на выборах стал уходящий губернатор штата республиканец Рик Скотт, который набрал почти 48%. Бывший астронавт и действующий сенатор Билл Нельсон идет на четвертый шестилетний срок в сенате США. На президентских выборах 2016 года Дональд Трамп смог заручиться поддержкой Флориды. А на текущих выборах американский президент активно агитировал за соратника по Республиканской партии Рика Скотта.

В Идлибе российские спецмашины приступили к мониторингу токсичных веществ В демилитаризованной зоне в провинции Идлиб приступили к мониторингу расчеты машин РХМ-6 войск радиационной, химической и биологической защиты, они способны обнаружить присутствие в воздухе токсичных веществ 26 видов. Об этом журналистам сообщил командир расчета развернутой на посту военной полиции в населенном пункте Хальфая РХМ-6 Дмитрий Петров. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя уже предупреждал о подготовке провокаций с применением отравляющих веществ со стороны террористических организаций и «Белых касок».

В Генассамблею ООН внесли проект резолюции против героизации нацизма Россия и несколько других стран внесли на рассмотрение Генассамблеи ООН проект резолюции против героизации нацизма. Заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России Григорий Лукьянцев отметил, что документ касается современных проявлениях расизма. Дипломат подчеркнул, что сегодня возрождаются группы и партии, которые пропагандируют экстремистские и расистские идеи, прикрываясь свободой выражения мнения. Это противоречит международным обязательствам государств, в том числе Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и пакту о гражданских и политических правах.