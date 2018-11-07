ЦБ России отозвал лицензию у столичного банка «Агросоюз»

Москва, 7 ноября. Банк России отозвал лицензию у столичного финансово-кредитного учреждения «Агросоюз». Об этом в среду сообщается на сайте регулятора.

Согласно информации отчетности, по величине активов на 1 октября учреждение занимало 198-ю строчку в банковской системе России. По данным Центробанка, по причине недооценки риска на балансе кредитной организации появился существенный объем проблемных активов.

Также регулятор зафиксировал факт отсутствия в кассе «Агросоюза» огромной суммы денег — более 1,3 млрд рублей, — что соразмерно с капиталом кредитного учреждения.

«При этом банк с целью сокрытия своего реального финансового положения представлял надзорному органу кассовые документы, имеющие признаки фальсификации», — говорится на сайте ЦБ России.

Помимо этого, «Агросоюз» всячески препятствовал специалистам регулятора в проведении инспекций.