«Черное море — задний двор России»: британцы объяснили ВМС США, почему РФ может перехватывать американские истребители

Лондон, 7 ноября. ВМС США во вторник опубликовали видео «небезопасного» маневра российского Су-27 вблизи американского EP-3. Как пишут американские СМИ, инцидент произошел 5 ноября над Черным морем. Как говорилось в заявлении Шестого флота ВМС США, российский истребитель Су-27 пролетел на высокой скорости в непосредственной близости от американского самолета. По мнению американских военных, это является небезопасным маневром, а также якобы ставит под угрозу жизни американских пилотов. Военные добавили, что позже Су-27 снова подлетел к EP-3, сблизился с ним и, сделав вираж с применением форсажа, отклонился. При этом пилот американского самолета якобы пожаловался на турбулентность после первого сближения и вибрации – после второго.

Позже Минобороны России объяснило, что российский истребитель был поднят на перехват «неопознанной воздушной цели, приближающейся к границам России». Российские военные подчеркнули, что сопровождение американского истребителя прошло на безопасном расстоянии, маневры пилота Су-27 не являлись угрозой для экипажа ЕР-3.

Видео, выложенное американской стороной, широко распространилось среди читателей, новость получила большую огласку в СМИ. Как пишет британское издание Daily Express, американские военные трактовали маневры российского самолета как опасные. Автор статьи уточнил, что глава оборонного ведомства Великобритании Гэвин Уильямсон ранее неоднократно высказывал свои опасения касаемо подобных инцидентов над Черным морем. Под статьей британского издания комментаторы высказали свое недоумение относительно реакции американских военных. Они добавили, что Черное море является «задним двором» России, поэтому истребители РФ обоснованно поднимаются на перехват «чужаков». Они отметили, что реакция Вашингтона была бы схожей, если бы России проводила учения в Мексиканском заливе. Кроме того, пользователи акцентировали внимание «на наглости США». По мнению юзеров, американские военные ведут себя так, как будто Земля является их «задним двором».

Ранее сообщалось, что истребители ВВС США второй раз за год вылетали на перехват российских Ту-95. Американские истребители F-22 второй раз в этом году поднялись на перехват российских стратегических ракетоносцев Ту-95 в районе Аляски.

Как рассказали СМИ источники в Объединенном командовании аэрокосмической обороны Северной Америки, истребители F-22 «обнаружили и сопровождали» два российских самолета Ту-95 по линии цепи Алеутских островов в западном направлении. Они летели рядом, пока бомбардировщики не покинули опознавательную зону противовоздушной обороны.

По данным командования, Ту-95 не заходили в воздушное пространство Канады или США.

Ранее Пентагон сообщил о перехвате американского КС-135 самолетом ВКС РФ над Балтикой. Военный самолет ВКС РФ перехватил американский военно-транспортный самолет КС-135 над Балтийским морем.

Кроме того, Пентагон опубликовал видео перехвата российских Су-30 истребителями США на Балтике. Также американские самолеты-разведчики провели серию полетов вдоль границ РФ.