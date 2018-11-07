В Совфеде рассказали, как изменится политическая система США после выборов

Москва, 7 ноября. После выборов в американский конгресс политическая система США может стать еще более непредсказуемой и разбалансированной, считает глава международного комитета Совета федерации РФ Константин Косачев.

Комментируя первые итоги промежуточных выборов, сенатор отметил, что они не стали сенсационными и в целом подтвердили основные прогнозы. Косачев спрогнозировал, что теперь как демократы, так и республиканцы станут говорить о результатах как о собственной победе.

«Но, боюсь, в конечном счете в проигравших будут и американская политическая система, которая станет еще более разбалансированной и непредсказуемой», — подчеркнул политик.

По мнению Косачева, в США могут возникнуть попытки запустить процедуру импичмента. Разбалансированность в Штатах, как отметил сенатор, скажется и на той части мира, которая зависит от внутренних разборок Вашингтона.

Выборы в американский конгресс состоялись накануне. Как сообщала «Газета.ру», NBC прогнозирует, что большинство в сенате сохранят республиканцы. По предварительным оценкам, они получат 52 места.