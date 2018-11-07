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РФ и КНР представлен проект соглашения о расчетах в нацвалютах

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РФ и КНР представлен проект соглашения о расчетах в нацвалютах

Москва, 7 ноября. Главам правительств России и Китая представлен проект соглашения о расчетах в национальных валютах, документ намерены подписать в короткие сроки. Об этом рассказал в среду журналистам глава ВЭБ Игорь Шувалов по окончании российско-китайских межправительственных переговоров.

Он напомнил, что у РФ в настоящее время есть свой канал — аналог системы расчетов SWIFT, — у китайской стороны также есть собственная система расчетов.

Шувалов обратил внимание, что необходимо договориться, как именно Москва и Пекин будут взаимодействовать, используя эти каналы и другие формы.

«Мы понимаем, как эта схема должна работать, она должна быть описана в соглашении», — указал он, добавив, что соглашение планируют подписать, скорее всего, до конца текущего года.

Ранее сообщалось, что РФ и КНР могут разработать систему трансграничных расчетов, в которой будут использоваться рубли и юани соответственно. Как подчеркивал первый заместитель главы аппарата правительства РФ Сергей Приходько, такой шаг станет ответом на антироссийские санкции со стороны США.

Автор: Алексей Громов
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