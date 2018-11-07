Трамп сможет избежать импичмента при победе республиканцев на выборах в Сенат — СФ РФ

Вашингтон, 7 ноября. Республиканское большинство в американском Сенате гарантирует Дональду Трампу возможность избежать импичмента, но представители Демократической партии могут создать много проблем для прохождения предложений и идей Белого дома. Об этом заявил первый заместитель главы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

По словам сенатора, предварительные итоги выборов в США говорят о том, что держава находится по две стороны баррикад, но республиканское большинство в Сенате гарантирует нынешнему главе Белого дома возможность избежать импичмента.

При этом возможная победа демократов на выборах в Палату представителей станет проблемой для продвижения идей и предложений Белого дома через парламент, считает Джабаров.

Также сенатор выразил сожаление в связи с тем, что, невзирая на разногласия в Конгрессе, Вашингтон продолжает идти по пути антироссийских ограничений, передает РИА Новости.

Он напомнил, что в Америке в очередной раз зашла речь о санкциях в отношении РФ.

«Но это не сможет оказать влияния на независимую политику Москвы. Ни на какие уступки в плане защиты своих национальных интересов мы не пойдем», — резюмировал он.

Ранее хозяин Белого дома Дональд Трамп назвал невероятно успешными промежуточные выборы в Конгресс.