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Минздрав РФ планирует ввести ответственность за призывы к отказу от прививок

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Минздрав РФ планирует ввести ответственность за призывы к отказу от прививок

Москва, 7 ноября. Минздрав России может ввести ответственность за призывы к отказу от вакцинации для медицинских работников.

Подобные рекомендации врачи смогут давать только в том случае, если у пациента будет отвод по медицинским показаниям. Об этом рассказали представители министерства на круглом столе в газете «Известия».

Эксперты в сфере здравоохранения выступили с предложением, направлять отговаривающих пациентов делать прививки медиков на повышение квалификации в области вакцинации в принудительном порядке или объявлять им выговоры.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что в Москве более пяти миллионов человек сделали прививку от гриппа.

Автор: Виктор Мальцев
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