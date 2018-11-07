«Москва свела все старания США на нет»: военный эксперт ответил американскому генералу на заявление об «ослаблении» России к 2025 году

Москва, 7 ноября. Пентагон в США заявил, что в 2025–2035 годах Россия перестанет представлять серьезную опасность. По словам генерала армии США Джозефа Данфорда, Россия не сможет длительное время поддерживать высокий боевой потенциал своих войск. По его мнению, через некоторое время Москва перестанет представлять опасность для Вашингтона.

Ряд военных экспертов усомнились в заявлении Данфорда. По словам военного эксперта журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского, США «обиделись» на стремительное развитие военных возможностей России. Как передает радиостанция Sputnik, прогнозы американского военного оторваны от реальности.

«Как пальцем в небо ткнуть», — добавил эксперт.

Кроме того, он подчеркнул, что военный потенциал России растет в сложных условиях, когда на нее оказывается давление со всех сторон. По словам эксперта, она не только сохранила свой потенциал, но и значительно повысила профессиональный уровень военных, модернизировала вооружение.

Мураховский уточнил, что американские специалисты понимают это. В ином случае, не стояло бы вопроса о расширении НАТО, восточного фланга, не проводились бы учения «Единый Трезубец» в Норвегии.

Эксперт напомнил, что американская сторона вложила сотни миллиардов долларов в реализацию комплексов эшелонированной противоракетной обороны на границе России. При этом Москва ответила в виде высокоманевренных гиперзвуковых боевых блоков межконтинентальных баллистических ракет. Таким образом Москва свела все старания Штатов в военном аспекте «на нет».

Ранее в Госдуме оценили заявление Пентагона о российской угрозе. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в интервью Федеральному агентству новостей подчеркнул, что Пентагон зря недооценивает российский потенциал, несмотря на действительную сложность демографической обстановки в стране.

По утверждению собеседника агентства, Соединенные Штаты и вправду превосходят Россию по числу населения, однако в Москве неоднократно рассматривают возможности улучшения демографической ситуации. Однако депутат напомнил, что у России непревзойденный военный потенциал, который признают во всем мире.

Ранее сообщалось, что в США обеспокоены ростом военного потенциала РФ и КНР. «Стратегические противники США» КНР и РФ молниеносно наращивают свой военный потенциал и сокращают отставание от Америки. Об этом заявил министр армии США Марк Эспер.

По словам американского министра, благодаря растущему военному бюджету армия США сможет и в будущем «справляться с угрозами, включая Россию и Китай». Он считает, что будущее, которое стоит перед Вашингтоном, становится все более туманным.

«Будущее, которое стоит перед нами, становится все более неясным. Китай и Россия, которые были распознаны в качестве наших стратегических конкурентов в рамках нынешней эры великой конкуренции, проводят модернизацию», — заявил Эспер.

Он также считает, что США необходимо ждать, что их «враги», в том числе речь идет о РФ и Китае, будут быстро увеличивать арсеналы вооружений и технических средств, а «сам характер войны» будет меняться. Однако Эспер уверен, что в будущем США смогут дать отпор любому противнику, поскольку в ближайшие 10 лет наземные силы Америки будут развертываться.