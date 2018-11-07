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Технологии

Google и Facebook утвердили стандарты для договора о свободном интернете

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Google и Facebook утвердили стандарты для договора о свободном интернете

Вашингтон, 7 ноября. Американские компании Facebook и Google утвердили интернет-шаблоны, разработанные создателем World Wide Web Тимом Бернерсом-Ли. Об этом пишет издание Financial Times.

Документ ратифицировали представители 60 компаний, правительств и предпринимателей, среди которых также есть французский миллиардер Ричард Брэнсон.

В начале этого месяца Тим Бернерс-Ли призывал разделить масштабные технологические компании, чтобы сократить их влияние. Поэтому он презентовал алгоритмы и правила для защиты свободного и открытого Интернета — так называемый «сетевой контракт». Amazon, которую разработчик WWW назвал также влиятельной технологической компанией, документ не подписала.

По данным информационного агентства Reuters, документ был презентован через 12 месяцев после скандалов с распространением фейков, утечек личных данных пользователей. «Сетевой контракт» требует от интернет-фирм уважительно относиться к конфиденциальным данным пользователей, а также трудиться над улучшением доступа в Сеть.

Автор: Андрей Крылов
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