В конгресс США впервые избраны две женщины-мусульманки

Вашингтон, 7 ноября. Две женщины-мусульманки от штатов Миннесота и Детройт впервые избраны в конгресс Соединенных Штатов Америки.

Как пишет Huffpost, сомалийско-американский политик из Миннесоты Ильхэн Омар ранее одержала победу на праймериз в одном из округов штата. Женщина вместе со своей семьей сбежала из Сомали после начала гражданской войны. Четыре года Омар и ее семья жили в лагере для беженцев в Кении, а затем они переехали в США.

При этом у демократа Рашиды Талиб от штата Детройт конкурентов не было. Родители Талиб – мигранты из Палестины. Она победила на праймериз в округах с немногочисленным мусульманским населением, которое имеет право голоса.

Ранее сообщалось, что в девяти штатах завершилось голосование на выборах в конгресс США. Чтобы получить контроль над сенатом, Демократической партии нужно сохранить все 27 мест и отобрать два места у республиканцев.