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Российская ракета «Союз-СТ» вывела на орбиту спутник MetOp-С

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Российская ракета «Союз-СТ» вывела на орбиту спутник MetOp-С

Москва, 7 ноября. Стартовавшая с космодрома Куру во Французской Гвиане российская ракета-носитель «Союз-СТ» вывела метеорологический спутник MetOp-С на орбиту. Об этом  в микроблоге Twitter сообщает глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

Космический аппарат вышел на орбиту в 22.47 по местному времени (4.47 по Москве). Полет прошел по плану.

MetOp-C стал третьим выведенным на орбиту Европейской организацией спутниковой метеорологии (EUMETSAT) метеорологическим спутником. Аппарат собирает данные для прогнозирования погоды на период от 12 часов до 10 дней. Спутники MetOp-А и MetOp-B выведены на орбиту в 2006 и 2012 годах.

Ранее Газета.ru сообщила, что на борту МКС произошел сбой программы у компьютера управления.

Автор: Виктор Мальцев
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