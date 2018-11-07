Российская ракета «Союз-СТ» вывела на орбиту спутник MetOp-С

Москва, 7 ноября. Стартовавшая с космодрома Куру во Французской Гвиане российская ракета-носитель «Союз-СТ» вывела метеорологический спутник MetOp-С на орбиту. Об этом в микроблоге Twitter сообщает глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

Космический аппарат вышел на орбиту в 22.47 по местному времени (4.47 по Москве). Полет прошел по плану.

КА "MetOp-C" взят на управление. Ракета и Фрегат отработали по плану https://t.co/9WrdLYCfko — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) November 7, 2018

MetOp-C стал третьим выведенным на орбиту Европейской организацией спутниковой метеорологии (EUMETSAT) метеорологическим спутником. Аппарат собирает данные для прогнозирования погоды на период от 12 часов до 10 дней. Спутники MetOp-А и MetOp-B выведены на орбиту в 2006 и 2012 годах.

Ранее Газета.ru сообщила, что на борту МКС произошел сбой программы у компьютера управления.