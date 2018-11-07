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В ЖКХ рассказали о нареканиях к качеству нового жилья в России

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В ЖКХ рассказали о нареканиях к качеству нового жилья в России

Владивосток, 7 ноября. Серьезные замечания по качеству вводимого в эксплуатацию жилья имеются практически по всем регионам РФ. Об этом рассказал журналистам глава наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин.

Он обратил внимание на качество вводимого жилья​​​, поскольку серьезные нарекания зафиксированы практически во всех субъектах РФ. Степашин рассказал о проверке фонда в ряде районов Приморья, по итогам которой были выявлены нарушения.

Кроме того, он указал на то, что как только стартовала программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и капитальному ремонту многоквартирных домов на территории Приморского края, появились вопросы относительно того, что выявленное аварийное жилье не было по каким-то причинам включено в программу.

«В Карелии по этим фактам были возбуждены уголовные дела и люди привлечены к уголовной отвесности», — сообщил Степашин.

В общей сложности за три последних года по данной программе собирались переселить 711,58 тыс. граждан из 11,145 млн квадратных метров. Данный процесс подошел к окончанию 1 сентября минувшего года, затем программу решили продолжить.

Автор: Алексей Громов
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