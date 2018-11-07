В ЖКХ рассказали о нареканиях к качеству нового жилья в России
Владивосток, 7 ноября. Серьезные замечания по качеству вводимого в эксплуатацию жилья имеются практически по всем регионам РФ. Об этом рассказал журналистам глава наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин.
Он обратил внимание на качество вводимого жилья, поскольку серьезные нарекания зафиксированы практически во всех субъектах РФ. Степашин рассказал о проверке фонда в ряде районов Приморья, по итогам которой были выявлены нарушения.
Кроме того, он указал на то, что как только стартовала программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и капитальному ремонту многоквартирных домов на территории Приморского края, появились вопросы относительно того, что выявленное аварийное жилье не было по каким-то причинам включено в программу.
«В Карелии по этим фактам были возбуждены уголовные дела и люди привлечены к уголовной отвесности», — сообщил Степашин.
В общей сложности за три последних года по данной программе собирались переселить 711,58 тыс. граждан из 11,145 млн квадратных метров. Данный процесс подошел к окончанию 1 сентября минувшего года, затем программу решили продолжить.