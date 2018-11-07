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Авиакомпании предупредят об опасности автоматического срыва новых Boeing-737 в пике

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Авиакомпании предупредят об опасности автоматического срыва новых Boeing-737 в пике

Москва, 7 ноября. Компания Boeing отправит операторам своих новых моделей Boeing-737 Max предупреждение, что из-за ошибочных показателей системы контроля полета самолеты могут самостоятельно сорваться в крутое пике.

Как пишет Bloomberg, решение предупредить компании пришло после тщательного расследования крушения самолета авиакомпании Lion Air у берегов Индонезии. Специалисты выяснили, что модели Boeing-737 Max способны в автоматическом режиме опускать вниз нос. Это происходит в определенных случаях, когда самолет попадает под угрозу срыва потока.

Как уточнили в компании, предупреждение клиентам может быть отправлено уже в среду.

Напомним, 29 октября потерпел крушение самолет индонезийской авиакомпании. Он упал у острова Ява. Погибли 189 человек. Ранее сообщалось, что указатель воздушной скорости разбившегося борта авиакомпании Lion Air был неисправен во время четырех последних полетов.

Авиакомпании предупредят об опасности автоматического срыва новых Boeing-737 в пике

Автор: Алия Садыкова
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