Авиакомпании предупредят об опасности автоматического срыва новых Boeing-737 в пике

Москва, 7 ноября. Компания Boeing отправит операторам своих новых моделей Boeing-737 Max предупреждение, что из-за ошибочных показателей системы контроля полета самолеты могут самостоятельно сорваться в крутое пике.

Как пишет Bloomberg, решение предупредить компании пришло после тщательного расследования крушения самолета авиакомпании Lion Air у берегов Индонезии. Специалисты выяснили, что модели Boeing-737 Max способны в автоматическом режиме опускать вниз нос. Это происходит в определенных случаях, когда самолет попадает под угрозу срыва потока.

Как уточнили в компании, предупреждение клиентам может быть отправлено уже в среду.

Напомним, 29 октября потерпел крушение самолет индонезийской авиакомпании. Он упал у острова Ява. Погибли 189 человек. Ранее сообщалось, что указатель воздушной скорости разбившегося борта авиакомпании Lion Air был неисправен во время четырех последних полетов.