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Майкл Дуглас удостоился звезды на «Аллее славы» в Голливуде

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Майкл Дуглас удостоился звезды на «Аллее славы» в Голливуде

Вашингтон, 7 ноября. Американский актер Майкл Дуглас удостоен именной звезды на «Аллее Славы» в Голливуде. Отмечается, что церемония открытия звезды прошла во вторник, 6 ноября.

В мероприятии принял участие отец Майкла Дугласа – актер Кирк Дуглас. Ему исполняется 102 года. Ка уточнил Майкл Дуглас, присутствие отца на церемонии очень много значит для него. Он подчеркнул: гордится, что является сыном Кирка Дугласа.

Кирк Дуглас — отец четверых сыновей. Все они связали свою жизнь с кино и телевидением, а старший сын Майкл Дуглас добился мировой известности как киноактер.

Кирк Дуглас прославился своими ролями в фильмах «Чемпион» (1949), «Жажда жизни» (1956), «Спартак» (1960) и многих других. Дуглас также стал автором более десятка книг, основал собственную кинокомпанию и получил известность за свою благотворительную деятельность.

Майкл Дуглас удостоился звезды на «Аллее славы» в Голливуде

Автор: Алия Садыкова
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