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Коллекторы интересуются взысканием долгов в сфере ЖКХ

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Коллекторы интересуются взысканием долгов в сфере ЖКХ

Москва, 7 ноября. Коллекторские агентства могут заняться взысканием долгов россиян по услугам ЖКХ. Соответствующие вопросы обсуждались на круглом столе СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА).

Согласно оценкам руководителя агентского комитета ассоциации Виктора Семендуева, в настоящее время коллекторам достаются не более 5% от общей задолженности населения, которая составляет 535 млрд рублей. Эффективность взыскания подобных долгов на досудебной стадии отмечена на уровне 5-10%, на судебной — 15-20%, сообщает «Коммерсантъ».

Издание отмечает, что НАПКА собирается разработать стандарты по отбору коллекторских агентств и оценке их эффективности для поставщиков услуг ЖКХ, чтобы увеличить объем передаваемых членам ассоциации долгов.

Автор: Виктор Мальцев
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