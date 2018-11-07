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Республиканцы сохранили большинство в сенате США — СМИ

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Республиканцы сохранили большинство в сенате США — СМИ

Вашингтон, 7 ноября. По итогам промежуточных выборов в США Республиканская партия сохранила большинство в американском сенате.

С таким прогнозом выступили политологи сразу двух американских телеканалов NBC и ABC – как считают эксперты, республиканцы в окончательном раскладе займут 52 места в верхней палате американского парламента.

При этом, напоминает «Газета.ru», в нижней палате парламента США – палате представителей по итогам выборов члены Демократической партии получат большинство.

Добавим, что в ходе выборов в Соединенных Штатах Америки будет переизбран на двухлетний срок весь состав палаты представителей, а также 35 из 100 сенаторов, каждый из которых работает по шесть лет.

Автор: Консатнтин Терехов
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