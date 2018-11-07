Российский программист Левашов может провести до 37 лет в тюрьме в США

Вашингтон, 7 ноября. Несмотря на признание вины, россиянину Петру Левашову грозит до 37 лет заключения в США. Об этом заявил его адвокат Вадим Глозман.

«Максимальный срок, который Петр может получить — 37 лет. Однако я не верю, что суд вынесет моему клиенту такой приговор», — цитирует защитника газета «Известия».

Глозман выразил надежду, что ему удастся добиться минимального наказания для россиянина.

Адвокат отметил, что приговор будет вынесен в сентябре 2019 года. До тех пор Левашова будут содержать в тюрьме города Бриджпорт в штате Коннектикут, где условия «далеки от идеала».

Ранее Газета.ru сообщила, что Петр Левашов в суде США признал себя виновным в «нанесении ущерба защищенному персональному компьютеру», преступном сговоре, мошенничестве и краже персональных данных с отягчающими обстоятельствами.

Россиянина задержали по запросу США 7 апреля 2017 года в Барселоне. Зимой 2018 года Левашова передали американским властям.