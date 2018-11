Ученые выяснили причины аномалий развития у древних людей

Вашингтон, 7 ноября. Ученые в ходе очередных масштабных исследований выяснили, что могло стать причиной множества аномалий развития у древних людей.

Размышлениями на тему делится с читателями в статье в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. ученый-антрополог из Вашингтонского университета Эрик Тринкаус.

Ученый провел исследования 66 окаменелостей на Ближнем Востоке и в Евразии, возраст большинства которых достигал 200 тысяч лет. Люди в то время часто имели необычные анатомические отклонения.

Всего Эрик Тринкаус обнаружил 75 аномалий, что очень велико для такой небольшой группы окаменелостей. Это доказывает, что в прошлом аномалии развития были более распространены.

Ученый предположил, что кровосмешение является одной из наиболее вероятных причин такого большого количества аномалий, хотя ни один фактор не объясняет причины явления полностью, пишет «Газета.ru».