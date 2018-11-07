«Санкции России делают козью морду»: Сатановский рассказал о плюсах американских ограничений в отношении России и Ирана 

Москва, 7 ноября. Политолог и востоковед Евгений Сатановский рассказал о плюсах для РФ американских ограничений в отношении России и Ирана.

С заявлением на тему эксперт выступил в эфире радиостанции «Вести», добавив, что надо готовиться к тому, что в самое ближайшее время у властей Соединенных Штатов будет «очередной всплеск адреналина и безумия».

Сатановский начал с того, что планы Вашингтона по обнулению нефтяного экспорта Тегерана повлечет за собой взлет мировых цен на бензин и дизельное топливо. А это, в свою очередь, затормозит рост экономики, в том числе в самих США.

«И это уже не иранское досье — это будет совсем катастрофа. Это, кстати, вопрос, как они будут с Россией говорить. Потому что мы-то на уровень цен на бензоколонках Америки очень влияем. Мы очень сильный игрок», — пояснил политолог.

Кроме того, эксперт считает, что еще одним шагом США, который будет на руку России — появление необходимости в европейском аналоге SWIFT, которая потребуется странам ЕС для обхода американских ограничений.

«Выход Америки из положения глобального контролера всех платежей, и выход доллара из роли основной мировой резервной валюты – вот что это означает. Понимает ли это Трамп? Нет, не понимает», — уточнил Сатановский.

Также российский востоковед не исключает варианта, при котором американские власти пустятся «во все тяжкие» и предпримут попытку давать на Россию, введя против Москвы новые санкции подобные антииранским.

Однако, что-то полезного (понятное дело для себя) у Соединенных Штатов вряд ли получится. Россия за последние годы «выработала иммунитет» и ловко поворачивает санкции США в свою пользу.