Вашингтон, 7 ноября. Члены Демократической партии США получат большинство в палате представителей американского парламента. Такой прогноз сделали специалисты телеканала Fox News.

СМИ отмечают, что шанс получить большинство в палате представителей появился у демократов впервые за восемь лет. Если прогноз Fox News сбудется, представители Демократической партии смогут инициировать процесс импичмента президента США Дональда Трампа.

Ранее Газета.ru сообщила, что у сторонников Трампа в администрации президента «хорошее» настроение. По данным американских СМИ, в Белом доме проходит вечеринка, на которой показывают трансляцию промежуточных выборов в США.