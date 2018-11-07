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Туск заявил о «серьезной угрозе» выхода Польши из ЕС

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Туск заявил о «серьезной угрозе» выхода Польши из ЕС

Брюссель, 7 ноября. Президент Европейского совета Дональд Туск заявил о «серьезной угрозе» выхода Польши из Европейского союза.

Слова руководителя Евросовета приводит британское издание Express. Как считает Туск, так называемый Polexit (по аналогии с Brexit) может произойти практически «случайным образом».

И случится процесс «развода» Варшавы и Брюсселя в ситуации, если руководители Польши и Европейского союза не смогут найти общий язык и разрешить за столом переговоров назревшие противоречия.

«Я опасаюсь, что желание в Европе удержать Польшу любой ценой может быть меньше, чем в случае с Великобританией. Так что ситуация, на мой взгляд, очень и очень серьезная», — констатирует Дональд Туск.

К слову, вопрос о том, что Варшаве и Брюсселю не пути в Польше возникает регулярно. В ЕС не приемлют реформы, проводящиеся в стране, отказ от приема мигрантов, а также критику в отношении главы Евросовета.

Так, крайне жесткое недовольство Европейской комиссии вызвало решение властей Польши провести ряд судебных реформ. Еврокомиссия даже запустила процедуру, которая может привести к лишению Варшавы права голоса в Совете ЕС.

В ЕК считает, что 13 законов, которые были приняты в Варшаве в рамках судебной реформы, нарушают принципы верховенства права и предоставляют политической власти контроль над судебной. 

Туск заявил о «серьезной угрозе» выхода Польши из ЕС

Как напоминает «Газета.ru», ранее глава Евросовета Дональд Туск не исключил созыва в ноябре внеочередного саммита лидеров стран Евросоюза для обсуждения отделения Великобритании от ЕС.

Автор: Константин Терехов
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