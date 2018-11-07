Samsung начал производство телевизоров с экраном 8К в России

Москва, 7 ноября. Южнокорейская компания Samsung начнет производить первые в мире телевизоры с искусственным интеллектом на заводе в Калужской области. Об этом сообщает пресс-служба корпорации.

Производить будут QLED-телевизоры с диагоналями 75 и 85 дюймов, их продажи стартуют в конце ноября.

В линейке телевизоров Q900R используется технология на базе искусственного интеллекта 8К AI Upscaling. Ее применение делает разрешение «самым точным и максимально реалистичным из существующих сегодня». Качество изображения может быть улучшено не зависимо от качества самого видео или способа его передачи, отмечают в компании.

Продажи телевизоров линейки Q900R уже стартовали в Корее, Европе и США.