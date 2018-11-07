Сирия: российские войска химической защиты начали отслеживать ситуацию в Идлибе

Дамаск, 7 ноября. В демилитаризованной зоне в провинции Идлиб приступили к мониторингу расчеты машин РХМ-6 войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), они смогут своевременно обнаружить применение химического оружия боевиками. Об этом журналистам сообщил командир расчета развернутой на посту военной полиции в населенном пункте Хальфая РХМ-6 Дмитрий Петров.

«При обнаружении отравляющих веществ в воздухе (приборы, которыми оснащена военная машина РХМ-6) выдают световую и звуковую сигнализацию, а также определяют азимут и угол места нахождения данного отравляющего вещества, его тип и концентрацию», — сообщил военный.

Машины РХМ-6 способны обнаружить присутствие в воздухе токсичных веществ 26 видов.

Ранее телеканал «360» сообщил, что постоянный представитель России при ООН Василий Небензя предупредил о подготовке провокаций с применением отравляющих веществ со стороны террористических организаций и «Белых касок».