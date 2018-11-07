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Демократы побеждают в Пенсильвании, Нью-Мексико, Миннесоте и Нью-Йорке

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Демократы побеждают в Пенсильвании, Нью-Мексико, Миннесоте и Нью-Йорке

Вашингтон, 7 ноября. Кандидаты-«демократы» побеждают на выборах в американский сенат от штатов Пенсильвания, Нью-Мексико, Миннесота и Нью-Йорк.

Информация о возможной победе кандидатов от Демократической партии  в этих регионах Соединенных Штатов Америки прозвучала в эфире телевизионного канала CNN.

К слову, специалисты социологических служб еще до выборов прогнозировали победу «демократов» в этих штатах, жители которых традиционно поддерживают представителей Демократической партии.

Как напоминает «Газета.ru», в ходе выборов в США будет переизбран на двухлетний срок весь состав палаты представителей, а также 35 из 100 сенаторов, каждый из которых работает по шесть лет. 
 

Автор: Константин Терехов
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