Ариана Гранде названа «женщиной года» по версии Billboard

Вашингтон, 7 ноября. Певица и актриса Ариана Гранде одержала победу в номинации «Женщина года» по версии журнала Billboard.

В начале декабря в Нью-Йорке пройдет 13-яежегодная церемония Billboard Women in Music, на которой Ариана Гранде получит награду.

«Будучи уверенной в своих убеждениях, она последовательно отстаивает себя и свои решения в мире, который часто не гостеприимен к столь несгибаемым молодым женщинам», — сообщил вице-президент издания по контенту Росс Скарано.

В журнале отметили, что певица использует влияние, чтобы продвигать свои идеи. Гранде выступает за ограничение продажи оружия, права ЛГБТ, гендерное равенство. Кроме того, исполнительница поддерживает движение Black Lives Matter, которое борется против насилия в отношении чернокожего населения.