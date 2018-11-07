Экс-депутат Рады прокомментировал недовольство «правосека» властями Украины

Киев, 7 ноября. Бывший депутат Верховной рады от «Партии регионов» Алексей Журавко прокомментировал недовольство члена запрещенного в РФ «Правого сектора»1 властями Украины.

Не представившийся мужчина снял на камеру смартфона очередь в центре Киева в киоск «Обед без бед», при этом, не стесняясь в выражениях комментировал происходящее, возмущаясь действиями властей.

Автор видео сокрушается по поводу произвола нынешнего украинского правительства, которые довели жителей «европейской столицы» до такого позора, при этом не забывая хвалиться своей принадлежностью к «Правому сектору».

Ролик с возмущениями «правосека» разместил на своей странице в социальной сети Facebook бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко. При этом экс-парламентарий обращает внимание, что, в том числе «Правый сектор» виноват в том, что происходит в стране.

«Кто помог им в 2014 году совершить государственный переворот, после которого страна погрузилась в хаос и откровенный бандитизм? Кто выполняет их преступные приказы на Донбассе?» — пишет на своей странице Журавко.

Экс-депутат добавляет, что на таких гражданах, как автор размещенного видео, «кровь людей Донецка и Луганска», «развал страны, нищета и слезы украинцев».

«Гореть вам в аду всем вместе!» — резюмирует бывший парламентарий.

Как напоминает «Газета.ru», на днях украинский портал «Голос» обратил внимание на обратно пропорциональную связь — пока кошельки обычных украинцев пустеют, Порошенко продолжает богатеть.

Так, общий доход президента в этом году составил 126,7 миллиона гривен, следует из его декларации. Это в восемь раз больше, чем сумма его доходов годом ранее. В это время доходы жителей Украины находятся на 123-м месте из 140 стран, попавших в этот рейтинг.

1 Организация запрещена на территории РФ.