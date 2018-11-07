Польша надеется разместить у себя военную базу США в течение 5 лет

Варшава, 7 ноября. Руководство Польши надеется, что в течение пяти лет на территории страны появится военная база США.

Варшава обеспокоена действиями России и ситуацией в Восточной Европе. В Польше уверены, что постоянное присутствие военнослужащих США обеспечит безопасность страны. Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники в польских дипломатических кругах сообщает газета «Известия».

«Мы обеспокоены ситуацией в Восточной Европе и действиями России. Речь идет о событиях в Крыму, украинском конфликте, военных учениях России и инцидентах в Прибалтике», — цитирует дипломата издание.

Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов сообщил газете, что если американская база появится на территории Польши, она будет запланирована для огневого поражения.

Ранее телеканал «360» сообщил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал главу МИД Польши не размещать военную базу США на территории страны.