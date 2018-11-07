«Дожили!»: Азаров возмутился ситуацией со свободой Интернета на Украине

Киев, 7 ноября. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров возмутился ситуацией со свободой Интернета на Украине. Об этом политик написал в социальной сети Facebook.

«Украина вошла в 5-ку стран, где больше всего ограничивали свободу в Интернете. Остальные 4 места заняли такие страны, как Камбоджа, Венесуэла, Египет и Турция. Дожили!» — сообщает политик.

По данным Азарова, индекс свободы на Украине упал на 12 пунктов.

«И это происходит в центре Европы в якобы демократической стране при правлении «самого демократичного и проевропейски ориентированного» Порошенко», — возмутился политик.

Своим читателям Николай Азаров предлагает задаться вопросом, где остались «пресловутые европейские ценности» и «когда была в Украине демократия и свобода слова – в 2010-2013 годах или сейчас».

Напомним, в некоторых областях Украины ведется активная кампания против русского языка. Ранее телеканал «360» сообщил, что депутаты Тернопольской области запретили жителям региона публично говорить на русском языке, а также использовать его «в любых других формах». Запрет в том числе коснулся распространения печатной продукции и проигрывания музыки в общественных заведениях.

«Областной совет решил установить мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Тернопольской области до момента полного прекращения оккупации территории Украины», — цитирует сообщение местного парламента издание.

Подобные законы ранее приняли депутаты в Львовской и Житомирской областях Украины.