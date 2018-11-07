«Совершила огромную ошибку»: блогер извинилась перед Донбассом за украинский флаг в Крыму

Симферополь, 7 ноября. Блогер Алена Бардовская извинилась перед жителями Донецкой и Луганской народных республик за то, что гуляла в российском Крыму с украинским флагом.

Переехавшая в Крым гражданка Украина попросила прощения у проживающих в Донбассе в прямом эфире телеканала «Первый Крымский», пояснив, что организованная ею акция была своего рода «социальным экспериментом».

«Украина ведет информационную войну против своего населения. Против этого я и хотела выступить и показать, что украинцу в Крым ехать безопасно», — пояснила девушка в телевизионном эфире.

При этом Алена Бардовская подчеркнула, что приносит извинения гражданам Донецкой и Луганской народных республик абсолютно добровольно. По ее словам, никто в Крыму на нее не давил и не запугивал.

«Я совершила огромную ошибку, поэтому хочу искренне извиниться перед ребятами, которые живут в ЛНР и ДНР. Потому что для них этот флаг — символ войны, горя, проблем. Я это поняла», — констатировала Бардовская.

Кроме того, блогер добавила, что ее «акция» не возымела нужного действия на ее исторической родине, так как украинские СМИ ждали совсем другую реакцию от российских правоохранителей.

«Они не популяризируют эту историю, потому что я спокойно шла мимо полиции, военных, Росгвардии. Для них это неприемлемо — им нужно было бы, чтобы меня взяли под белы рученьки и повели в подвал допрашивать», — резюмировала Алена Бардовская.

Как напоминает «Газета.ru», переехавшая в Крым после событий 2014 года видеоблогер Алена Бардовская решила провести «социальный эксперимент» и три дня гуляла по полуострову с украинским флагом.