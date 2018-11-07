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Избирателям в США пришлось столкнуться со сломанными машинами для голосования и закрытыми участками

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Избирателям в США пришлось столкнуться со сломанными машинами для голосования и закрытыми участками

Нью-Йорк, 7 ноября. Пока продолжается активный подсчет голосов по результатам выборов в Конгресс США, корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал на некоторых участках в Нью-Йорке, где выявил сразу несколько грубых нарушений процесса.

Так, сперва стоит отметить, что с каждым годом в США падает процент избирателей. Тенденция берет корни со времен Второй Мировой Войны, и в 2014 году национальное участие в выборах составило всего 37%. Показатели этого года не выросли в сравнении с предыдущими, и поэтому власти штатов вынуждены придумывать способы, как заманить людей на участки.

Избирателям в США пришлось столкнуться со сломанными машинами для голосования и закрытыми участками

Например, приложения для проката Left и Uber намеренно дают своим сотрудникам выходной день или предлагают поездки на избирательный участок со сниженной ценой.

Музыкальные платформы Spotify и Pandora, нацеленные на молодую аудиторию, предлагают к прослушиванию плейлисты, имеющие прямые ссылки на ресурсы регистрации избирателей.

А прямо на избирательных участках сотрудники предлагают бесплатный кофе и еду, а также раздают символику и наклейки с надписью «I voted». Стоит отметить, что согласно имеющимся правилам, эти наклейки имеют права получать только те, кто действительно проголосовал, однако на избирательных участках или прямо на улицах Таймс-сквер можно получить такую наклейку абсолютно бесплатно и любому желающему. Корреспонденту ФАН досталось сразу две таких. Главное, чтобы случайно не занесли в списки голосовавших.

Избирателям в США пришлось столкнуться со сломанными машинами для голосования и закрытыми участками

Среди прочего, большинство избирательных участков были вынесены либо за пределы города, куда достаточно тяжело добраться своим ходом, либо вовсе закрыты, о чем люди узнали только в день самого голосования, 6 ноября.

Абсурдность ситуации возникает тогда, когда выясняется, что ни полиция, ни местные жители в самом центре Манхэттена не знают, где находятся избирательные участки.

Кроме закрытых избирательных участков, избирателям Нью-Йорка пришлось столкнуться с длинными очередями, к которым не были готовы и сотрудники. На месте не хватало бюллетеней, машины голосования выходили из строя от чрезмерной нагрузки.

Ко дню вторника беспартийная горячая линия по защите выборов получила почти 18 тыс. звонков от избирателей, которые сообщали о проблемах на местах. Кристен Кларк, президент Комитета юристов по гражданских правам заявила, что это число намного опередило данные 2014 года, которые составили 10 тыс. звонков за весь день выборов.

Избирателям в США пришлось столкнуться со сломанными машинами для голосования и закрытыми участками

Во многих избирательных участках в Нью-Йорке появились сообщения о сломанных машинах для голосования. Речь идет об участках в Верхнем Вест-Сайде в Манхэттене. Избирателям пришлось оставлять в обычный ящик свои бюллетени, которые, по словам работников участков, были далее переданы в специальные комиссии по подсчету голосов.

Некоторые СМИ также распространили информацию о хакерских атаках во время голосования, однако это не подтвердилось. Стоит отметить, что речь идет об атаках внутри страны, без какого-либо внешнего вмешательства.

Избирателям в США пришлось столкнуться со сломанными машинами для голосования и закрытыми участками

Подобная ситуация частично охватила и Бруклин, где избиратели не смогли отдать свой голос из-за сломанных машин.

«В Бруклине повсюду сломаны сканеры», — сказал Стефан Рингел, представитель главы Бруклина Эрика Адамса.

Рингел добавил, что сотрудники администрации мэра были буквально завалены телефонными звонками и сообщениями о сбоях в более чем дюжине кварталов.

Кстати, еще до начала выборов, во Флориде были зафиксированы случаи сбоя работы машин для голосования, которые были запрограммированы на фальсификацию.

Автор: Кристина Волкова
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