Избирателям в США пришлось столкнуться со сломанными машинами для голосования и закрытыми участками

Нью-Йорк, 7 ноября. Пока продолжается активный подсчет голосов по результатам выборов в Конгресс США, корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал на некоторых участках в Нью-Йорке, где выявил сразу несколько грубых нарушений процесса.

Так, сперва стоит отметить, что с каждым годом в США падает процент избирателей. Тенденция берет корни со времен Второй Мировой Войны, и в 2014 году национальное участие в выборах составило всего 37%. Показатели этого года не выросли в сравнении с предыдущими, и поэтому власти штатов вынуждены придумывать способы, как заманить людей на участки.

Например, приложения для проката Left и Uber намеренно дают своим сотрудникам выходной день или предлагают поездки на избирательный участок со сниженной ценой.

Музыкальные платформы Spotify и Pandora, нацеленные на молодую аудиторию, предлагают к прослушиванию плейлисты, имеющие прямые ссылки на ресурсы регистрации избирателей.

А прямо на избирательных участках сотрудники предлагают бесплатный кофе и еду, а также раздают символику и наклейки с надписью «I voted». Стоит отметить, что согласно имеющимся правилам, эти наклейки имеют права получать только те, кто действительно проголосовал, однако на избирательных участках или прямо на улицах Таймс-сквер можно получить такую наклейку абсолютно бесплатно и любому желающему. Корреспонденту ФАН досталось сразу две таких. Главное, чтобы случайно не занесли в списки голосовавших.

Среди прочего, большинство избирательных участков были вынесены либо за пределы города, куда достаточно тяжело добраться своим ходом, либо вовсе закрыты, о чем люди узнали только в день самого голосования, 6 ноября.

Абсурдность ситуации возникает тогда, когда выясняется, что ни полиция, ни местные жители в самом центре Манхэттена не знают, где находятся избирательные участки.

Кроме закрытых избирательных участков, избирателям Нью-Йорка пришлось столкнуться с длинными очередями, к которым не были готовы и сотрудники. На месте не хватало бюллетеней, машины голосования выходили из строя от чрезмерной нагрузки.

Ко дню вторника беспартийная горячая линия по защите выборов получила почти 18 тыс. звонков от избирателей, которые сообщали о проблемах на местах. Кристен Кларк, президент Комитета юристов по гражданских правам заявила, что это число намного опередило данные 2014 года, которые составили 10 тыс. звонков за весь день выборов.

Во многих избирательных участках в Нью-Йорке появились сообщения о сломанных машинах для голосования. Речь идет об участках в Верхнем Вест-Сайде в Манхэттене. Избирателям пришлось оставлять в обычный ящик свои бюллетени, которые, по словам работников участков, были далее переданы в специальные комиссии по подсчету голосов.

Некоторые СМИ также распространили информацию о хакерских атаках во время голосования, однако это не подтвердилось. Стоит отметить, что речь идет об атаках внутри страны, без какого-либо внешнего вмешательства.

Подобная ситуация частично охватила и Бруклин, где избиратели не смогли отдать свой голос из-за сломанных машин.

«В Бруклине повсюду сломаны сканеры», — сказал Стефан Рингел, представитель главы Бруклина Эрика Адамса.

Рингел добавил, что сотрудники администрации мэра были буквально завалены телефонными звонками и сообщениями о сбоях в более чем дюжине кварталов.

Кстати, еще до начала выборов, во Флориде были зафиксированы случаи сбоя работы машин для голосования, которые были запрограммированы на фальсификацию.