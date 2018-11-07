В девяти штатах завершилось голосование на выборах в конгресс США

Вашингтон, 7 ноября. В штатах Вермонт, Джорджия, Индиана, Огайо, Кентукки, Северная и Южная Каролина, Вирджиния и Западная Вирджиния завершилось голосование на промежуточных выборах в конгресс США.

Избирательные участки также закрылись в большей части штата Флорида.

В США 6 ноября переизбираются 35 из 100 сенаторов, а также 39 губернаторов штатов и территорий, 6073 члена законодательных собраний штатов, члены советов школьных округов и судьи.

Чтобы получить контроль над сенатом, Демократической партии нужно сохранить все 27 мест и отобрать два места у республиканцев, сообщает телеканал «360». До выборов в конгрессе США 236 мандатов занимали представители Республиканской партии, 193 места оставались за демократами.