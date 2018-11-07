Стали известны первые результаты на выборах в сенат США во Флориде

Вашингтон, 7 ноября. На выборах в сенат США от Флориды с небольшим отрывом побеждает демократ Билл Нельсон. Такие данные приводятся после подсчета 64% голосов.

Демократ набирает 52,3% голосов, 47,8% голосов поданы за губернатора-республиканца Рика Скотта.

Бывший астронавт и действующий сенатор-демократ Билл Нельсон идет на четвертый шестилетний срок в сенате США. Его противником на выборах стал уходящий губернатор штата Рик Скотт. На президентских выборах 2016 года Дональд Трамп смог заручиться поддержкой Флориды. На текущих выборах президент активно агитировал за соратника по Республиканской партии Рика Скотта.

Ранее Газета.ru сообщала, что на выборах в штате Индиана лидирует кандидат от республиканской партии Майк Браун.