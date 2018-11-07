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Ракета «Союз-СТ» с европейским спутником стартовала в Гвиане

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Ракета «Союз-СТ» с европейским спутником стартовала в Гвиане

Москва, 7 ноября. Российская ракета-носитель «Союз-СТ» с европейским метеорологическим спутником MetOp-C успешно запущена с космодрома в Гвиане. 

Старт был произведен в 03.48 по московскому времени, прямую трансляцию запуска ракеты вела на своем официальном сайте компания Arianespace, которая обслуживает запуски из Французской Гвианы.

К слову, MetOp-C – третий запущенный на орбиту Земли спутник Европейской организации спутниковой метеорологии. Первый и второй объекты работают в космосе с 2006 и 2012 годов соответственно.

Добавим, что состоявшийся пуск был третьим стартом ракеты семейства «Союз» после инцидента с «Союз-ФГ» 11 октября. «Союзы» уже стартовали с космодрома Плесецк 25 октября и 3 ноября.

Как напоминает «Газета.ru», 11 октября «Союз-ФГ» не смогла вывести космический корабль «Союз МС-10» с новым экипажем Международной космической станции на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться.

Автор: Константин Терехов
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