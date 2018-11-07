«Не допустить массовый протест»: депутат Госдумы прокомментировал попытки ВСУ сорвать акцию в день освобождения Киева от фашистов

Киев, 7 ноября. Депутат Государственной думы Юрий Афонин прокомментировал попытки ВСУ сорвать накануне акцию, посвященную Дню освобождения Киева от гитлеровских захватчиков.

Размышлениями на тему российский политик поделился в прямом эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1». Афонин заявил, что нынешний правящий в Киеве режим, который сам пришел к власти в результате государственного переворота, прекрасно понимает опасность от любых неподконтрольных уличных манифестаций.

«Нынешняя майданная профашистская власть приходила через уличный инициированный процесс, и у них как раз есть понимание, как взять власть. Только через улицу, через протест. Эта процедура запугивания идёт именно с этой целью — не допустить массовый протест», — пояснил российский парламентарий.

Российский депутат напомнил, что подавляющее большинство телеканалов Украины ведет совершенно четкую антироссийскую и антисоветскую пропаганду, однако, несмотря на это, многие люди получают информацию из интернета.

«И даже если не так много людей вышло на улицу, отмечая во вторник День освобождения Киева от гитлеровцев, и в среду, отмечая 101 годовщину Великой Октябрьской социалистической революции, дома-то будут тысячи и миллионы праздновать эти даты. Просто людей запугали», — констатировал Афонин.

Как напоминает «Ридус», сотрудники Службы безопасности Украины пришли накануне с обыском в квартиру одного из организаторов митинга в честь 75-летия освобождения Киева, главы Института правовой политики и социальной защиты Украины Елены Бережной.