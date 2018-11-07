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У Керченского пролива замечен противолодочный самолет ВМС США

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У Керченского пролива замечен противолодочный самолет ВМС США

Москва, 7 ноября. Противолодочный самолет ВМС США провел 6 ноября в районе Керченского пролива и Крымского полуострова разведывательный полет. Об этом сообщает портал PlaneRadar.

Полет выполнил Boeing P-8A Poseidon с бортовым номером 168764. По данным портала, самолет входит в состав десятой патрульной эскадрильи ВМС США. P-8A Poseidon приближался к береговой линии Крыма на расстояние 24,61 километра.

В этот же день разведывательный полет в регионе выполнил стратегический разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk. Американский дрон вел мониторинг линии разграничения в Донбассе.

Ранее телеканал «360» сообщил, что многочасовую разведку у российских баз на побережье Сирии провел стратегический самолет ВВС США RC-135V. Самолет с бортовым номером 64-14841 вылетел с расположенной на острове Крит авиабазы Суда-бэй.

Автор: Виталий Малясев
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