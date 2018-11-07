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Житель Курской области 12 лет травил соседей ртутью

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Житель Курской области 12 лет травил соседей ртутью

Курск, 7 ноября. Житель города Льгов, что в Курской области, 12 лет травил соседей ртутью.

Мужчина залил отравляющее вещество в соседнюю квартиру через чердак. Хозяйка дома, узнав о случившемся, сразу же позвонила в полицию, прибывшие на место сотрудники правопорядка забрали частички ртути в качестве вещественных доказательств.

О случившемся были оповещены специалисты регионального управления СК РФ, МЧС, в свою очередь, направило к дому химико-радиометрическую лабораторию, которая сделала первичные замеры.

Как сообщает ГТРК «Курск», заместитель мэра Льгова Игорь Гадзинский пояснил, что такая ситуация происходит впервые. Администрация выделила деньги из бюджета города на проведение демеркуризации, информирует «Ридус».

Автор: Константин Терехов
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