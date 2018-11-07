«Люди продолжают прятаться от призыва»: на Украине рассказали о массовом дезертирстве в ВСУ

Киев, 7 ноября. На Украине рассказали о массовом дезертирстве в ВСУ, за 4,5 года более 33 тысяч украинских военнослужащих дезертировали или самовольно оставили части. Такие данные приводятся в докладе главного военного прокурора страны Анатолия Матиоса.

Из Вооруженных сил Украины с начала 2014 года по сентябрь 2018-го сбежали 33 798 военнослужащих при общей численности украинской армии в 200 тысяч человек. За текущий год поймали лишь 1587 беглецов.

«В это число входят как самовольно оставившие свои части, так и дезертиры. Какую долю составляют те и другие, главный военный прокурор не уточняет. Ловят при этом очень мало, с начала этого года по сентябрь было задержано лишь 1587 беглецов», — цитирует знакомый с докладом Матиоса источник газета «Известия».

Многие сбежавшие похитили оружие, отмечает издание. По данным главного военного прокурора Украины, за четыре года ВСУ потеряли более 15 тысяч единиц огнестрельного оружия, в том числе 7,6 тысячи автоматов, три тысячи пистолетов, 2,26 тысячи гранатометов и 2,2 тысячи винтовок и пулеметов.

Кроме того, в Вооруженных силах Украины отмечен значительный рост безвозвратных небоевых и санитарных потерь. К октябрю текущего года ВСУ потеряли по этим причинам почти 18 тысяч человек. Более шести тысяч военнослужащих находились в зоне так называемой «операции объединенных сил» в Донбассе. Наиболее частыми причинами небоевых потерь стали самоубийства, ДТП, неосторожное обращение с оружием, отравление наркотиками и умышленные убийства.

Издание отмечает, что массовое дезертирство негативно сказывается на боеспособности украинской армии. Наиболее активно пытаются избежать военной службы жители западных областей Украины.

«И сейчас люди продолжают прятаться от призыва. Причем особенно активны жители Галичины, наиболее «патриотичного» региона Украины. За них отдуваются, как правило, выходцы из русскоязычных регионов юга и востока Украины», — отмечает политолог Владимир Корнилов.

Эксперт подчеркнул, что дезертирство не стало менее массовым даже после того, как прошла активная фаза боевых действий в Донбассе. По его мнению, это связано с отсутствием экономических мотивов служить в рядах ВСУ у молодых людей, так как сейчас «украинская армия находится в ужасном состоянии». Кроме того, у украинцев появилась возможность «зарабатывать в десятки раз больше где-нибудь в Польше». По мнению эксперта, Киев возобновит в украинских городах облавы на молодых людей, если в Донбассе начнется очередной виток обострения.