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«Довели Украину до нищеты»: украинцы ответили на слова Порошенко об «опасности» дешевого газа

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«Довели Украину до нищеты»: украинцы ответили на слова Порошенко об «опасности» дешевого газа

Киев, 7 ноября. Заявление украинского президента Петра Порошенко об «опасности» дешевого российского газа вызвало недоумение и возмущение у пользователей социальных сетей – преимущественно у тех, кто проживает на Украине.

Правительство Украины ранее объявило, что планирует в три этапа повысить цены на газ. Первый этап начался 1 ноября этого года, когда цена на газ была поднята на 23,5% в рамках договоренности с Международным валютным фондом.

«Дешевый сыр — лишь в мышеловках. Дешевый газ — в российской клетке. Разве что заманив Украину в эту клетку, можно выполнить фантастическое обещание снизить тарифы на газ вдвое, втрое, или в пять раз», — прокомментировал рост цен на газ для населения украинский президент.

В комментариях на странице украинского президента в Facebook у него немедленного поинтересовались, а чей газ, если не российский, сейчас покупает Украина.

«Довели Украину до нищеты»: украинцы ответили на слова Порошенко об «опасности» дешевого газа

Другой пользователь иронично ответил, что именно покупка газа по высоким цена дала ему возможность почувствовать себя «достойным».

«Довели Украину до нищеты»: украинцы ответили на слова Порошенко об «опасности» дешевого газа

«Платить за газ по невероятно высоким ценам — это супер. Теперь я чувствую себя «достойным». Теперь средняя зарплата составляет тысячу кубов, а минималка — 400 кубов", — написал он.

Другие комментаторы указал, что в современной Украине нет дешевого газа, зато есть дешевый труд.

«Довели Украину до нищеты»: украинцы ответили на слова Порошенко об «опасности» дешевого газа

Еще один пользователь соцсети саркастично заметил, что собственный газ на Украине кончился еще в 2014 году.

«Довели Украину до нищеты»: украинцы ответили на слова Порошенко об «опасности» дешевого газа

«А в Украине собственный газ закончился в 2014-м году», ― заявил он.

Общий настрой выразил один из комментаторов, обвинивший Порошенко в том, что тот ввергнул народ в нищету.

«Довели Украину до нищеты»: украинцы ответили на слова Порошенко об «опасности» дешевого газа

«Господин Порошенко, вы довели Украину до нищеты. Ваше время истекло, на помойку Вам дорога!», — подчеркнул он.

Напомним, что повышение цен на газ на Украине является одним из условий МВФ для выдачи Киеву очередного кредита. Ранее МВФ требовал от Украины поднять цены на газ для населения до 60%, однако Киеву удалось договорить о боле компромиссном варианте.

Автор: Антон Зарубин
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