Россия и ряд стран внесли проект резолюции против героизации нацизма в ГА ООН

Нью-Йорк, 7 ноября. Россия и несколько других стран внесли во вторник проект резолюции против героизации нацизма на рассмотрение Генассамблеи ООН.

Заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России Григорий Лукьянцев отметил, что документ касается современных проявлениях расизма.

«В представленном вниманию Третьего комитета проекте резолюции речь идет не об отголосках прошлого, а о современных и очень опасных проявлениях расизма, являющихся общим вызовом для всего международного сообщества», — цитирует Лукьянцева РИА Новости.

Дипломат отметил, что в наши дни возрождаются группы и партии, которые пропагандируют экстремистские и расистские идеи, прикрываясь свободой выражения мнения. Это противоречит обязательствам государств по международным правозащитным договорам, в том числе Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и Международному пакту о гражданских и политических правах.

По словам Лукьянцева, потворство логике героизации нацизма привело к появлению не знающего правду о Второй Мировой войне поколения в Европе. Дипломат подчеркнул, что не существует другого объяснения войне с памятниками борцам с нацизмом и фашизмом и торжественному открытию мемориальных объектов в честь нацистов.