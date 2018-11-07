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Власти Великобритании арестовали иностранку, потратившую в универмаге почти $21 млн

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Власти Великобритании арестовали иностранку, потратившую в универмаге почти $21 млн

Лондон, 7 ноября. Жена бывшего президента Международного банка Азербайджана Замира Гаджиева была арестована в Лондоне по решению Магистратского суда в рамках расследования происхождения источников ее состояния. Как сообщает британская телерадиокорпорация BBC, ей грозит депортация.

Гаджиева была задержана несколько дней назад по запросу властей Соединенного королевства. В настоящее время ее обвиняют в незаконном присвоении средств. Руководство Азербайджана пока никак не отреагировало на данный инцидент.

Правоохранители обратили внимание на излишне роскошный образ жизни Гаджиевой – она потратили свыше 28 миллионов долларов на покупку недвижимости в Лондоне, а также за последние десять лет потратила почти 21 миллион долларов в универмаге Harrods. Теперь она должна объяснить правоохранительным органам источник своих доходов и происхождение этих средств.

Отмечается, что Гаджиева стала первой иностранкой, которой заинтересовалось Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA). Ранее власти Великобритании предупреждали, что намерены заморозить счета иностранцев, которые не могут объяснить происхождение своего состояния, пишет «Газета.ру».

Автор: Антон Зарубин
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