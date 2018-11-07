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Подозрительный пакет нашли на избирательном участке в Бостоне, на месте работают саперы

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Подозрительный пакет нашли на избирательном участке в Бостоне, на месте работают саперы

Вашингтон, 7 ноября. Во вторник на избирательном участке в Бостоне (штат Массачусетс) найден подозрительный пакет, на место происшествия прибыла полиция. Об этом сообщает телеканал WHDH.

По данным СМИ, о содержимом пакета пока не известно. Объект изучают саперы.

В США во вторник проходят промежуточные выборы, на которых переизбирают 35 из 100 сенаторов, а также губернаторов штатов.

Ранее Газета.ru сообщила, что согласно опросу CNN две трети американцев решили голосовать, чтобы выразить свою позицию о политическом курсе президента США Дональда Трампа. Около четверти избирателей пришли на избирательные участки, чтобы поддержать республиканскую партию и главу государства. Почти 40% проголосовали, чтобы выразить свое несогласие с политикой Трампа.

Автор: Виктор Мальцев
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